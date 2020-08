Terni, su un furgone con droga e arnesi per lo scasso: denunciato un rumeno

Less than a minute

7 Less than a minute

TERNI – Serata straordinaria di controlli quella di ieri disposti dal questore Massucci, coordinati dall’Ufficio prevenzione generale e sicurezza pubblica ed eseguiti con la collaborazione di personale del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria Marche” di Perugia e del Reparto Cinofili di Pescara.

Durante i servizi di polizia sono state identificate due persone che si aggiravano con fare sospetto nei pressi dell’Acciaieria a bordo di un furgone. Si trattava di due cittadini rumeni residenti a Terni e indosso ad uno di essi il cane antidroga “Buc” ha fiutato la presenza di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente e, per questo, è stato segnalato alla prefettura di Terni e denunciato in stato di libertà per il possesso di arnesi da scasso rinvenuti nel furgone.