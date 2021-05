Terni, strappano il portafoglio a un’anziana e scappano: rintracciati e denunciati due minorenni

TERNI – Era scesa sotto casa con il portafoglio in mano per andare a comprare il pane nel vicino negozio, quando due ragazzini le si avvicinano chiedendo degli spiccioli; neanche il tempo di rispondere, che i due le strappano il portafogli di mano e sono fuggiti.

Alcuni passanti che hanno assistito alla scena, hanno dato l’allarme. La squadra volante, dopo aver raccolto la sommaria descrizione dei due, li ha individuati poco dopo nei pressi di un parco poco distante.

I ragazzi alla vista dei poliziotti hanno tentato una breve fuga, ma sono stati bloccati e fermati.

Prima hanno negato di essere i responsabili del furto, ma hanno confessato e indicato agli agenti i cestini dei rifiuti dove avevano gettato il portafoglio e i 40 euro che vi erano all’interno.

La refurtiva è stata riconsegnata alla signora, una 90enne che è rimasta molto scossa dall’accaduto, mentre i ragazzi sono stati denunciati per furto con strappo in concorso alla procura della presso il tribunale per i minorenni di Perugia.