Terni, sportello consumatori: informazioni al telefono o per email

TERNI – Lo Sportello consumatori, con i servizi di Cittadinanzattiva, Unione nazionale consumatori e Confconsumatori, forniti normalmente all’interno dell’Urp-InComune (via Roma, 36) continuerà ad assistere e consigliare i cittadini, anche in questa fase d’emergenza, per telefono o per posta elettronica secondo le specificità di ogni associazione.

Cittadinanzattiva Terni informa che prenderà in carico le richieste dei cittadini che hanno bisogno di chiarimenti e consigli riguardanti i servizi di pubblica utilità come energia, telefonia, trasporti pubblici, servizi postali, banche e assicurazioni mediante la email: cittattiv.umbria@libero.it o il numero di telefono cellulare: 333.4615843

L’Unione nazionale consumatori Terni e Rieti comunica che tutti i servizi di assistenza ai consumatori che venivano effettuati allo sportello prima dell’emergenza Coronavirus saranno ugualmente garantiti a distanza attraverso l’indirizzo di posta elettronica: reperla@gmail.com e il numero di cellulare: 349.6303249

Stessa procedura sarà utilizzata anche da Confconsumatori di Terni attraverso il contatto telefonico: 339.6832117 e la email: lino.donadei@virgilio.it

Le associazioni dei consumatori possono fornire informazioni e consigli ai cittadini-utenti relativamente a problemi-disservizi riguardanti bollette del telefono, luce, gas, acqua oppure a chiedere consulenza su reclami, truffe, multe, cartelle pazze, ritardo trasporti, vacanze cancellate, acquisti online, e-commerce.