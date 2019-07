Terni, spari durante un controllo: il domenicano resta in carcere

TERNI – Si è avvalso della facoltà di non rispondere 33enne di origini domenicane che venerdì durante un controllo in via Curio Dentato ha sparato diversi colpi di pistola ferendo un carabiniere. L’uomo, che venerdì aveva nel sangue anfetamina, cocaina e cannabinoidi, oggi ha fatto scena muta davanti al giudice. Per lui le accuse sono di tentato omicidio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il gip Margherita Amodeo successivamente ha convalidato l’arresto e confermato la misura della custodia cautelare in carcere.

Il suo legale, l’avvocato, Gianluca Muzi, aveva chiesto invece al giudice l’applicazione di una misura alternativa, “compatibile – spiega – con la stato di salute del giovane”. Istanza respinta dal giudice. L’uomo, secondo quanto riferisce il difensore, nel 2015 era stato infatti ricoverato in una clinica per problemi psichiatrici, di cui soffrirebbe tutt’ora.

Intanto migliorano le condizioni di Mario Palleschi, il carabiniere ferito ai piedi durante gli spari. L’appuntato, già medaglia al valore in passato per aver salvato due anziani da un incendio, dopo l’operazione per rimuovere il proiettile da un piede, sta recuperando. Oggi ha ricevuto la visita di Mara Carfagna, vice presidente della Camera dei Deputati e coordinatrice nazionale di Forza Italia. “Ci sono donne e uomini come Mario – ha detto Carfagna – che rischiano la propria vita per difendere i cittadini. Ci indigna che diversi facinorosi vengano sostenuti e spalleggiati da alcune forze politiche. Non dalla nostra, che sta dalla parte delle forze dell’ordine e della legge”.