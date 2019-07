Terni, sparatoria durante un controllo in centro: ferito un carabiniere

TERNI – Un carabiniere è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco durante un controllo avvenuto nella tarda mattina di oggi all’altezza. Il militare, 55 anni, è stato ferito in entrambi i piedi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i carabinieri sono intervenuti in supporto di una pattuglia della polizia che poco prima aveva fermato un uomo straniero per un controllo. Questo a torso nudo e visibilmente fuori di sé ha preso a calci e pugni gli agenti che hanno chiesto rinforzi. Arrivati i carabinieri è nato parapiglia e sono stati esplosi 4 colpi di pistola. La dinamica dell’accaduto è tutta da chiarire. Tra le ipotesi quella che a sparare sia stato lo stesso straniero, impossessatosi della pistola d’ordinanza del militare. Bloccato è stato portato poi in ospedale, visto l’evidente stato di alterazione.

Il carabiniere, 55enne, è ricoverato in ortopedia con 30 giorni di prognosi. L’aggressore, un 33enne di origine sudamericana, dopo i primi accertamenti in pronto soccorso e le prime cure per contusioni ed escoriazioni, è stato portato in carcere. Sono ancora in corso gli accertamenti ematologici tossicologici.

Il prefetto Paolo De Biagi oggi pomeriggio si è recato presso in ospedale a manifestare la propria personale vicinanza al carabiniere ferito e a ringraziarlo per l’impegno e il senso del dovere profusi a garantire quotidianamente la sicurezza della cittadinanza e del territorio.

Unitamente all’augurio di una pronta guarigione, il prefetto ha ribadito un vivo ringraziamento a tutte le forze di polizia della provincia per le attività di controllo che, con costanza ed efficacia, vengono giornalmente poste in essere per il bene e la tutela di tutti.

LE REAZIONI: “Esprimo solidarietà e vicinanza al Comando dei Carabinieri, al Carabiniere ferito questa mattina nel corso di una sparatoria in via della Bardesca a Terni e agli altri agenti di Polizia che sono stati coinvolti nell’episodio di oggi, verificatosi durante un’attività di controllo”. Lo dichiara il sindaco di Terni Leonardo Latini.

“Ringrazio i nostri uomini in divisa che stanno intensificando anche nella nostra città i controlli e la presenza sul territorio e che con coraggio e senso del dovere lavorano per garantire sicurezza e legalità. Mi auguro che sulla vicenda sia fatta piena chiarezza e il responsabile riceva la giusta condanna”.



“Esprimo vicinanza al militare ferito questa mattina – dice Alessandro Gentiletti consigliere comunale di Senso Civico – si tratta di un episodio grave, che va condannato con fermezza. Molto triste che un operatore della sicurezza sia colpito nell’ambito del suo lavoro teso alla tutela della comunità. Auguro alla persona ferita che presto possa ristabilirsi”.

“Voglio esprimere la più sincera e piena vicinanza e solidarietà al Carabiniere rimasto ferito questa mattina a Terni nell’esercizio delle sue funzioni. Ritengo di una gravità estrema il fatto che un rappresentante delle forze dell’ordine venga colpito durante un normale controllo di routine ed è giusto che il responsabile del gesto paghi per quello che ha commesso, ma è altrettanto importante che non si utilizzi il singolo episodio in maniera strumentale per una questione, quella della sicurezza, che richiede risposte ed azioni ben più complesse. Auguro al Carabiniere ferito un pronto recupero ed un altrettanto rapido ritorno in servizio. Un plauso inoltre a tutti coloro che si sono adoperati perché la vicenda non sfociasse in conseguenze peggiori”. Così il senatore Pd, Leonardo Grimani.

“Quanto successo questa mattina a Terni è un fatto molto grave – dice Raffaele Nevi, membro del gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati -Voglio esprimere la mia vicinanza al carabiniere rimasto ferito in questo tragico episodio avvenuto al centro della città e ringraziare tutti coloro che ogni giorno presidiano e controllano le nostre strade a garanzia della nostra sicurezza”.



“A nome del gruppo del Pd – dichiara il consigliere comunale Francesco Filipponi – la solidarietà al carabiniere ferito e gli auguri di una pronta guarigione. Una vicinanza che esprimiamo a tutto il comando provinciale dell’Arma e che avremo modo di farlo anche in maniera diretta. E’ grave che un carabiniere impegnato in un controllo di routine sia oggetto di numerosi colpi di pistola. E’ qualcosa di molto grave e di allarmante. Non è questo il momento di introdurre analisi sulla sicurezza cittadina, ma a ridosso di un episodio così rilevante è nostro dovere far sentire la presenza di tutti coloro che credono che la sicurezza sia un elemento imprescindibile della vita democratica della nostra città e del Paese”.