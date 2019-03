Terni, spaccio di hashish a Carnevale: studente 17enne in manette

TERNI – Uno studente ternano di 17 anni è finito in manette per spaccio di hashish l’ultimo giorno di carnevale. Il giovane è stato notato mentre si muoveva con circospezione. I carabinieri lo hanno controllato e trovato in possesso di quasi 150 euro in contanti in banconote di piccolo taglio e 25 grammi di hashish già suddivisi in involucri con tutta probabilità destinati, approfittando del particolare giorno di festa, allo smercio ai suoi coetanei.

Nella sua abitazione i carabinieri hanno sequestrato altri 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione ed a tutto il materiale vario necessario al confezionamento delle dosi.

Il 17enne, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella tarda mattinata odierna, il giudice dopo la direttissima, oltre a convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la permanenza presso la propria abitazione con il permesso di assentarsi solo e unicamente per recarsi a scuola.