Terni, spaccio di eroina e cocaina: arrestati in nove. Un giro d’affari da 2000 euro al giorno

TERNI – Nove persone sono state arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Terni con l’accusa di traffico e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Gli arresti, sei in carcere e tre ai domiciliari, sono stati eseguiti sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip.

Le misure sono state eseguite nelle prime ore di ieri, a Terni, dai militari del nucleo investigativo, coadiuvati da quelli delle compagnie di Terni, Amelia ed Orvieto e con il supporto di unità antidroga del nucleo carabinieri cinofili di Roma. Secondo gli investigatori il gruppo, che aveva base operativa a Terni e contava sul contributo di ben 12 persone (5 italiani e 7 nordafricani), smistava sul mercato cittadino stupefacente, principalmente eroina e cocaina.

L’indagine, diretta e coordinata dal procuratore capo Alberto Liguori e dal sostituto Mathias Viggiano, è partita a settembre 2019. Il sodalizio si muoveva tra la zona di Strada Santa Maddalena, ‘Capri’ in prossimità dell’acciaieria, il parco Rosselli, il parco di viale Trento, il parco fluviale del Nera da ponte Allende a via del Cassero, via Pastrengo al quartiere San Giovanni.

Secondo gli investigatori i proventi dell’attività di spaccio si aggirava sue 2000 euro al giorno giornaliera.

Nel corso dell’operazione, denominata “Mastro Birraio” in quanto è stato accertato che lo stupefacente veniva indicato come “birra” o “bottiglia” sono stati sequestrati complessivamente 2.400 gr, di hashish, e 4 gr. di cocaina 0,5 gr, di eroina. I militari hanno anche riscontrare oltre 250 cessioni al dettaglio di sostanze di eroina, cocaina e hashish e hanno individuato centinaia di assuntori alcuni dei quali a loro volta dediti allo spaccio “a cascata”.