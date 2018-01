Terni, spacciatore pericoloso accompagnato al centro per il rimpatrio di Bari

TERNI – Arrestato per spaccio di cocaina a Sant’Agnese, subito dopo la convalida dell’arresto viene espulso.

Il 30enne tunisino era stato arrestato venerdì sera dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile. L’arresto era stato poi convalidato sabato dal gip, Barbara Di Giovannantonio, che aveva anche disposto il nulla osta all’espulsione.

Il tempo necessario per l’Ufficio Immigrazione di organizzare la procedura ed avere la conferma della disponibilità del posto in un centro per il rimpatrio sul territorio nazionale, e lo spacciatore pluripregiudicato è stato accompagnato coattivamente a Bari lo stesso pomeriggio di sabato.

Notevole il suo curriculum criminale durante il periodo passato a Terni, fatta di denunce, arresti, condanne e brevi periodi di detenzione, tra cui spicca l’episodio del luglio 2016 durante un intervento della polizia nella sua abitazione, quando fu trovato seduto davanti ad un tavolo con sopra uno specchio e una “striscia” di cocaina; per sfuggire all’arresto, l’uomo ruppe lo specchio e con una grossa scheggia si scagliò contro gli agenti, ferendone due.

Individuo altamente pericoloso, tossicodipendente, che mai ha tentato il ravvedimento, nonostante la presenza nel nord Italia di famigliari regolarmente residenti con un permesso per lavoro, disposti anche ad ospitarlo, si trova ora in attesa del primo volo utile per la Tunisia.

Con questo, salgono a 4 gli accompagnamenti coattivi in frontiera di stranieri, in linea con l’azione di allontanamento dal territorio nazionale di individui irregolari e pericolosi da parte della polizia.