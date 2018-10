Terni, spacciatore in via Umbria arrestato dalla Digos. Denunciata la compagna

TERNI – E’ stato sorpreso in strada mentre tentava di cedere tre dosi di sostanza stupefacente ad un cliente italiano. Per questo un giovane rumeno è stato arrestato dalla polizia.

I due, uno in sella ad una bici e l’altro in sella ad uno scooter, si erano dati appuntamento in via Umbria. Alla vista della pattuglia, hanno provato a dissimulare un incontro occasionale, ma agli agenti della Digos non è sfuggito che il rumeno, un istante prima di essere avvicinato dalla polizia, si era sbarazzato di un piccolo involucro, lasciandolo cadere a terra. L’involucro conteneva tre dosi di stupefacente, più precisamente due di eroina ed una di cocaina.

Il rumeno è stato trovato inoltre in possesso della somma di 270 euro in contanti, di cui non ha saputo giustificarne la provenienza agli agenti, che sono riusciti a risalire all’appartamento di Terni in cui vive insieme alla compagna sua connazionale.

Nell’abitazione, sono state recuperate altre dosi, per un totale di 54, divise fra eroina e cocaina e sono stati sequestrati un bilancino di precisione, un coltello utilizzato per il taglio della sostanza oltre a materiale di confezionamento.

Anche la compagna è stata indagata per detenzione ai fini di spaccio, in considerazione di alcuni elementi che hanno portato gli agenti a ritenerla complice del compagno nell’attività di spaccio.