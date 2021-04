Terni, 100 dosi eroina a una minorenne: la Finanza arresta i due spacciatori

TERNI – Spacciavano eroina a una minorenne, per questo due uomini, un francese e un tunisino, sono stati arrestati dalla guardia di finanza di Terni.

Gli arresti sono maturati in seguito a un controllo del territorio coordinato dal comando provinciale della guardia di finanza di Terni anche con l’impiego di unità cinofile. In questa circostanza i militari hanno sequestrato una dose di hashish e una di eroina in possesso di due ragazze ternane, di cui una 17enne.

Da qui sono partiti gli accertamenti che, attraverso la prolungata osservazione della zona di spaccio nei pressi del parco Rosselli, hanno permesso alle fiamme gialle di accertare altre tre cessioni di eroina, in flagranza, ad altrettanti cittadini italiani e di ricondurre le due precedenti –tra cui proprio quella nei confronti della minorenne – ad un 36enne francese e un tunisino di 34 conviventi nel medesimo appartamento.

Lo sviluppo delle immediate indagini ha consentito di ricostruire almeno cento cessioni di eroina alla stessa minorenne.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare sono stati sequestrati ulteriori 25 grammi di eroina, due dosi di cocaina e diverse pasticche riportanti la sigla “2N”, presumibilmente Suboxone, la cui detenzione allo stato non sembrerebbe autorizzata.

I due spacciatori sono stati arrestati per spaccio con l’aggravante dello spaccio nei confronti della minorenne. Nell’udienza di convalida è stata confermata la custodia cautelare in carcere.

L’operazione fa seguito all’esecuzione a febbraio scorso di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere di un marocchino 32enne, colto con oltre 50 grammi di cocaina nel marzo 2020, nel pieno della pandemia da COVID-19.

Anche in tale circostanza le fiamme gialle di Terni, dopo articolate attività d’indagine, anche mediante mezzi tecnici, avevano ricostruito un’intensa attività di spaccio con la cessione di oltre 860 dosi di cocaina e un giro d’affari di oltre 36.000 euro.