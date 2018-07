Terni, spaccia vicino al tribunale: egiziano arrestato dalla guardia di finanza

TERNI – E’ stato sorpreso a spacciare hashish a due passi dal tribunale. Per questo un cittadino egiziano è stato arrestato dalla guardia di finanza. Giovedì scorso, i militari della Compagnia di Terni lo hanno individuato, in una via del centro cittadino, a pochissima distanza dal tribunale mentre era intento a cedere a un italiano una dose di circa 2 grammi di hashish.

Perquisito è stato trovato in possesso di altri 4 grammi della stessa sostanza stupefacente e 13 grammi circa di cocaina, suddivisa in 33 confezioni pronte per la cessione.

L’egiziano era già noto ai militari della Compagnia in quanto arrestato dagli stessi

finanzieri lo scorso anno sempre per spaccio e condannato a due anni, con sospensione della stessa.

Nel suo curriculum criminale si annoverano anche quattro denunce per lo stesso reato, l’ultima delle quali risalente allo scorso aprile ed effettuata sempre dalle fiamme gialle ternane, oltre a diverse segnalazioni all’autorità giudiziaria per minacce, rapina, lesioni personali nonché minacce e resistenza a pubblico ufficiale.