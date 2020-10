Terni, spaccia eroina davanti ai supermercati: arrestato pusher 43enne

TERNI – Spacciava droga, in prevalenza eroina, ai tossicodipendenti locali in prossimità dei supermercati, arrivando nei parcheggi dei negozi direttamente in auto per dare meno nell’occhio. Un marocchino di 43 anni, con regolare permesso di soggiorno, molto attivo sul fronte dello spaccio, è stato arrestato dalla sezione antidroga della squadra mobile di Terni dopo un’indagine durata alcuni mesi.

Gli agenti ha rintracciato l’uomo ieri pomeriggio, dopo un giorno di ricerche, nell’abitazione di alcuni parenti a Spoleto, dove si era nascosto.

L’indagine della polizia ternana aveva preso l’avvio nel dicembre dello scorso anno, quando lo straniero era stato denunciato per ricettazione dalla squadra mobile perché trovato in possesso della carta di circolazione dell’automobile di un’altra persona. Gli elementi raccolti dagli investigatori hanno poi portato ad una serie di individui che hanno confermato come l’uomo fosse uno spacciatore più che dinamico.