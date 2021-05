Terni, sovrintendente di polizia salva le vite di due uomini in pochi giorni

Un sovrintendente della questura di Terni ha salvato due aspiranti suicidi in due distinte occasioni a pochi giorni l’uno dall’altro.

Il primo episodio risale alla fine di aprile, quando uomo ha chiamato il 113 dicendo che voleva farla finita e che si sarebbe gettato sotto un treno alla stazione di Terni.

La telefonata è stata raccolta dal Sovrintendente in servizio in Sala Operativa, che con professionalità e sangue freddo ha subito instaurato con l’uomo un colloquio rassicurante, invitandolo prima a sedersi al bar della stazione ferroviaria e a raccontargli i motivi del gesto che stava per compiere.

Confortato, probabilmente, dalla sensibilità di ascolto dimostrata dal poliziotto, l’uomo ha deciso di aprirsi, spiegando le motivazioni che lo avevano portato a prendere quella decisione estrema.

Nel frattempo, l’operatore ha avvertito sia i colleghi della squadra volante che il 118, che hanno individuato l’uomo, un cinquantenne italiano, all’interno del bar della stazione, lo hanno soccorso e affidato alle cure dei sanitari.

Il secondo episodio è di venerdì 7 maggio, quando lo stesso sovrintendente della polizia, finito il turno in sala operativa, a mezzanotte, libero dal servizio, mentre stava tornando a casa in auto, ha visto un uomo che oltrepassava la ringhiera di Ponte Garibaldi, pronto a gettarsi nel fiume.

Il poliziotto è sceso immediatamente dell’auto ed è riuscito ad afferrare l’uomo per un braccio, urlando a gran voce ad un’auto di passaggio di fermarsi per aiutarlo.

L’automobilista si è fermato e insieme sono riusciti a riportare l’uomo dall’altra parte della barriera, mettendolo in salvo.

L’anziano ha raccontato al poliziotto che lo ha salvato di avere problemi di salute che non riesce a risolvere e che per questo aveva deciso di farla finita.

Al sovrintendente, i complimenti del Questore Bruno Failla per la professionalità, la capacità di dialogo e la rapidità di intervento dimostrati che hanno permesso di salvare due vite umane.