Terni: sosta selvaggia, elevate 200 multe in un giorno

TERNI – Sono stati 191 i verbali elevati dalla polizia municipale nella giornata di lunedì 16 settembre. Lo rende noto l’assessorato alla Polizia Municipale. Molti degli interventi (esattamente 120) hanno riguardato il contrasto alla cosiddetta sosta d’intralcio. La polizia municipale ha operato per obiettivi, cercando soprattutto di far rispettare le regole ai veicoli che con una sosta non consentita intralciavano servizi o impedivano l’accesso dei pedoni, o dei disabili ai marciapiedi. Alle 191 infrazioni rilevate dalla polizia municipale si aggiungono 20 verbali per altrettante infrazioni rilevate da parte di Terni Reti.