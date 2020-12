Terni, sosta selvaggia: attive già le pattuglie a piedi dei vigili

TERNI – Oggi, durante il question time, l’assessore con delega alla Polizia Municipale, ha risposto ad un’interrogazione presentata dal consigliere di Terni Civica Michele Rossi riguardante la sosta selvaggia nella zona a traffico limitato e nelle isole pedonali.



L’interrogazione muove dalla constatazione che è ormai diffusa e consolidata l’abitudine di lasciare le automobili in divieto di sosta sia nella ztl che nelle aree ad uso esclusivo dei pedoni e che pertanto sia necessario sollecitare l’amministrazione comunale chiedendo di sapere se si intenda intensificare l’attività di controllo mobilitando un numero più elevato di agenti della polizia municipale per “mettere in campo non una semplice azione sanzionatoria, ma una tangibile presenza in un’ ottica preventiva ed educativa del rispetto del codice della strada”.



“I cittadini – ha illustrato l’atto il consigliere Rossi – avvertono che il fenomeno in alcuni luoghi della città è ormai una triste realtà e che addirittura tale pratica sta aumentando di giorno in giorno in maniera incontrollata; in tal senso numerose sono le proteste espresse anche sui mezzi social con la pubblicazione di numerosissimi casi e creazioni di gruppi su questo tema. I cittadini avvertono sopratutto la mancanza della pattuglia appiedata dei vigili urbani”.



L’assessore Giovanna Scarcia: “ L’attività di controllo espletata quest’anno all’interno della Ztl e aree pedonali ha visto circa 2837 violazione per sosta vietata, al 25 novembre. Un dato che conta tre mesi di lockdowm. Ora ci stiamo organizzando in questo modo: abbiamo programmato dei sopralluoghi nelle aree più sensibili, per implementare e rendere conforme la segnaletica. Mi riferisco a via del Vescovado, via dell’Arringo, via Roma, Corso Vecchio, viale di Porta San Giovanni, via Castello, via Cavour, largo Mazzancolli, piazza Europa in particolare l’area sosta taxi.



Nei turni della polizia locale sono stati inseriti fasce lavorative per controllo nei siti più sensibili. L’obiettivo è intensificare i controlli in zone mirate. Stiamo studiando di fare pattugliamento a piedi, Speriamo di partire già da questo periodo natalizio. Stiamo attivando lo street control, per colpire anche il divieto di sosta. Sono pronti per la firma del sindaco i decreti per aumentare i poteri degli ausiliari del traffico, per aumentare il loro potere sanzionatorio, in modo tale che possiamo liberare da alcuni impegni la polizia locale e destinarla maggiormente al controllo delle aree pedonali e della ztl”.



Michele Rossi: “Sono abbastanza soddisfatto, ho sentito l’assessore operativo mi fa molto piacere, spero che presto si possano vedere presto i benefici del suo operato”.