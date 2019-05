Terni, sorpreso parcheggiatore abusivo: maxi multa a daspo urbano

TERNI – Scatta il daspo urbano per un parcheggiatore abusivo. Nella tarda mattinata di oggi un cinquantenne di origini nigeriane è stato sanzionato dagli agenti del nucleo radiomobile della polizia locale poiché sorpreso ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore in piazzale Bosco. Per l’uomo, oltre ad un verbale da quasi 800 euro, è scattato il daspo urbano e non potrà avvicinarsi al parcheggio per le prossime 48 ore.