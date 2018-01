Terni, sorpreso con 21 dosi di cocaina: in manette spacciatore dominicano

TERNI – Lo strano andirivieni davanti un palazzo del centro ha fatto scattare il controllo degli uomini della sezione antidroga della squadra mobile che hanno arrestato così uno spacciatore. Si tratta di un cittadino dominicano di 30 anni fermato nel centro storico, davanti al palazzo dove abita, dove appunto era stato notato un andirivieni sospetto di persone.

L’uomo ha mostrato un nervosismo eccessivo per un semplice controllo, tanto da indurre gli agenti a controllare anche la casa, dove sono state trovate 21 dosi di cocaina – per un peso totale di 14 grammi – materiale per confezionare le dosi e 300 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita, dato che nonostante il 30enne abbia un regolare permesso di soggiorno, non svolge alcuna attività lavorativa. Incensurato, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e giudicato per direttissima questa mattina.

Sempre ieri, a conclusione di un’indagine, la Squadra Mobile ha denunciato per ricettazione un cittadino polacco di 46 anni, residente a Terni, perché trovato in possesso di un cellulare rubato.

Il proprietario, un cittadino italiano, aveva sporto denuncia nel 2017, riferendo che mentre stava svolgendo attività di volontariato per una parrocchia cittadina, aveva appoggiato lo zaino su una panchina di un parco e quando era andato a riprenderlo il cellulare, un costoso smartphone, era scomparso. La polizia è risalita, attraverso indagini tecniche alla persona che lo aveva in uso, il cittadino polacco, che ha detto di aver trovato il cellulare a terra in un parco, molto vicino al luogo dove era stato rubato.