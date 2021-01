Terni, sorpresi dalla polizia in 7 a una festa privata: denunciati

321 veicoli fermati e 778 persone identificate; 4 le denunce penali e 2 le sanzioni amministrative elevate, nei 4 posti di blocco (2 a Terni e 2 in provincia). E’ il bilancio dei controlli effettuati nell’ultima settimana dalla polizia per prevenire i furti e verificare l’osservanza delle misure anti-Covid da parte dei cittadini.

Diversi i posti di blocco, sia in orario diurno, che notturno nelle zone cruciali della città, con impiego sia di personale della questura che di operatori altamente specializzati del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche.

Sul fronte dei controlli anti-Covid, mentre non sono state registrate situazioni critiche nel corso della settimana, particolarmente complesse sono risultate le operazioni interforze nelle giornate di sabato e di domenica.

Si sono moltiplicati gli sforzi del personale operante per intervenire preventivamente sui numerosi assembramenti di persone, poi rimossi in tempi accettabili, ma anche in contesti privati “fuori legge”, feste organizzate con elevato numero di persone.

In particolare nella giornata di ieri, domenica, 7 persone di nazionalità nigeriana sono state identificate, in quanto organizzatrici e/partecipanti di una festa privata all’inizio di Borgo Bovio.

Nel corso di tale attività anti-Covid, – in cui, nel corso della settimana, sono state impiegate pattuglie della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale -sono state complessivamente identificate 1.868 persone e sono stati controllati 93 esercizi pubblici; 14 le sanzioni, da 400 euro, elevate.