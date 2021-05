Terni, sorpresi con la marijuana in treno: la polizia ferroviaria arresta due incensurati

2 arrestati, 2 denunciati, 2.706 persone controllate, 240 pattuglie impegnate in stazione, 61 servizi a bordo di 122 treni: è questo il bilancio dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo, nell’ultima settimana.

A Terni, il personale del posto Polfer ha tratto in arresto 2 cittadini afgani di 26 e 30 anni, incensurati e in regola con le norme sul soggiorno nel territorio italiano, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in concorso.

In particolare, gli agenti, durante i servizi di vigilanza a bordo di un treno regionale, nella tratta Perugia – Roma Termini, nel procedere ai normali controlli ai viaggiatori, si sono imbattuti in due cittadini extracomunitari che, nel corso dell’identificazione, si sono mostrati particolarmente nervosi. Alla richiesta di mostrare il contenuto dei loro zainetti, tra gli alimenti erano state celate buste in cellophane contenenti sostanza erbacea che gli stessi hanno provato a spacciare per cibo etnico.

I successivi accertamenti hanno dimostrato che si trattava invece di 2.732 gr di marijuana, che è stata sequestrata.

Per i due cittadini sono scattate le manette e la successiva condanna alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione, 10.000 euro di multa ed il pagamento delle spese processuali.