Terni, sorprese a sorseggiare birra nelle vie della movida: 6 denunce per violazione delle misure anti-covid

TERNI – Sono state sorprese a sorseggiare birra e altre bevande nella zona della movida – nonostante le prescrizioni da osservare in questo periodo – durante i controlli di ieri pomeriggio da parte delle forze dell’ordine.



Un’ulteriore intensificazione dei controlli, specie in centro, disposta dal questore Bruno Failla, per la verifica dell’osservanza delle norme anti-Covid, per il contenimento della diffusione del virus, al fine di evitare che gli indici di contagio possano risalire a causa di comportamenti sconsiderati e superficiali che mettono a rischio la salute di tutti.



Durante l’attività, sono state controllate 70 persone e sei sono state multate per consumo di bevande in luogo pubblico. Analoghi controlli verranno ripetuti nel fine settimana.