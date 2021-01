Terni, smottamento a Colle Obito: oggi il sopralluogo domani i lavori di sgombero

TERNI – Nella primissima mattina di oggi, probabilmente a causa delle notevoli piogge dei giorni scorsi, è avvenuto uno smottamento di terreno nel pendio immediatamente sottostante l’ospedale Santa Maria.

Tale smottamento ha interessato un tratto di pendio molto limitato (circa 7/8 metri) rispetto all’intervento di consolidamento che l’zienda Ospedaliera aveva già effettuato (circa 200 metri).

Si tratta di un fenomeno molto circoscritto, ma che ha coinvolto anche un palo dell’illuminazione pubblica che ha bloccato la strada.

Nel pomeriggio odierno è stato fatto il sopralluogo alla presenza dell’ing. Celin (A.O. “S. Maria” di Terni), dell’ing. Nannurelli (Comune di Terni), dell’ing. Passetti (direttore lavori), dell’impresa Tecno Service di Gubbio e della ditta Forti Costruzioni di Terni e confrontandosi anche con l’ing. Bandini responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Ospedale Santa Maria.

La zona interessata allo scivolamento della terra è risultata di poco più di 15 metri.

Dalle verifiche immediate fatte anche nel fronte soprastante lo smottamento, si è deciso di procedere già da domani mattina alla rimozione del materiale che ha invaso la carreggiata e la messa in sicurezza della zona interessata allo smottamento e anche alle zone adiacenti per controllare che l’incidenza non si propaghi alle zone limitrofe, verificando anche l’incidenza di questo smottamento sui lavori effettuati nel tempo.

Per l’intera durata di questa fase di intervento occorrerà bloccare il transito in via Giandimartalo di Vitalone per garantire un lavoro in sicurezza. Si presume di terminare tale fase entro domenica 10 gennaio.

A seguire, si procederà immediatamente a effettuare tutte le analisi geologiche opportune nella parte rimanente della zona per definire le cause di tale smottamento e procedere, con i lavori per il ripristino della stabilità della porzione di terra soprastante e della zona limitrofa interessata ed eventualmente di quelle adiacenti.

In questa seconda fase, sempre per garantire la sicurezza dei cittadini, sarà istituito un senso unico alternato nella stessa strada.