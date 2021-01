Terni, smottamento a Colle Obito: al via i lavori per riaprire la strada

TERNI – Sono iniziati oggi i lavori di rimozione della terra e di messa in sicurezza del pendio in via Giandimartalo di Vitalone, dopo lo smottamento di ieri.

Sono stati rimossi circa 300 metri cubi di terra e si proseguirà senza sosta nei prossimi giorni fino al ripristino di una situazione di sicurezza per la viabilità.

Lunedì la ditta specializzata individuata dall’Ufficio Tecnico provvederà alle prove geologiche penetrometriche (di profondità) per l’analisi della struttura sottostante e del fronte dell’intervento già effettuato (che incideva per una superficie di circa 300 metri quadrati di scarpata).

In funzione dell’avanzamento dei lavori e delle condizioni climatiche dei prossimi giorni, si verificherà, in accordo con il Comune, le modalità di riapertura al traffico della strada interessata.