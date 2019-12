Terni, domenica la fiaccolata dell’Amatori podistica per la stella di Miranda

TERNI – Anche quest’anno sulle montagne di Miranda che dominano la città di Terni e tutta la piana della Conca ternana verrà accesa la maestosa Stella cometa più grande del mondo: 105 metri di diametro, 350 metri di coda, per una superficie complessiva occupata di 30.000 metri quadri. La Stella di Miranda per tutto il periodo delle festività natalizie illuminerà la conca ternana.

La grande Stella verrà accesa all’arrivo della fiaccolata organizzata dall’Amatori Podistica Terni, che porterà, da Miranda al centro di Terni, un nutrito drappello dei podisti dei gruppi sportivi ternani. Nel tragitto di circa 10 km i partecipanti saranno assistiti dalla CRI e da una staffetta dei Vigili Urbani. La partenza da Miranda avverra’ alle ore 17,15 di domenica 8 dicembre e raggiungerà Largo “Frankl” alle ore 18,30 in punto, in concomitanza con l’accensione della cometa da parte del Sindaco di Terni Leonardo Latini. Sara’ l’occasione anche per un brindisi augurale delle festivita’ natalizie 2019.

“Ringraziamo per questa iniziativa che conclude l’anno – spiega il presidente Luca Moriconi- la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Terni della la F.I.A.S.P. (Federazione Italiana Amatori Sport Per tutti) comitato di Terni e al presentatore della serata Raffaele ‘’Rifolo’’ Riccardi .”