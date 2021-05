Terni, si rinnova l’appuntamento con la Festa dell’Albero

TERNI – Si è rinnovato anche quest’anno l’appuntamento con la Festa dell’Albero dell’associazione Myricae. L’iniziativa si è svolta questa mattina presso il parco Emanuela Loi. In collaborazione con il Comune di Terni, la Croce rossa italiana, l’ufficio scolastico regionale e la polizia stradale di Terni si è tenuto un incontro dal tema “Insieme per coltivare il seme della legalità con lo scopo di trasmettere ai ragazzi l’importanza della tutela e del rispetto per l’ambiente, la conoscenza della natura, il valore dello sport e la fondamentale rilevanza del rispetto delle regole sia nello sport che nella vita”.

A causa delle restrizioni del covid, ha partecipato solo una rappresentanza delle scuole medie. La dirigente della polizia stradale, Luciana Giorgi, ha tenuto un intervento sull’educazione stradale. Due classi della scuola media Marconi hanno assistito poi alla posa del un albero acquistato con il ricavato della manifestazione “Porta un amico pianteremo un albero”, giunta alla sua 25esima edizione