Terni, si aggira con fare sospetto nell’area del Caos poi al controllo della polizia, tenta la fuga: denunciato

TERNI – Si aggirava con fare sospetto nell’area di pertinenza del Caos. Per questo un 20enne ternano è stato controllato alla polizia e ha riferito di non essere in possesso dei documenti di identità, si è rifiutato di declinare le proprie generalità, per poi tentare la fuga.

E’ stato raggiunto dagli agenti che lo hanno immobilizzarlo dato che continuava ad opporre resistenza.

Una volta in ufficio, si è giustificato dicendo di aver avuto paura; è stato denunciato per i reati di rifiuto di declinare le generalità e di resistenza.