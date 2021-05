Terni, serve sostanze alcoliche a un minorenne: denunciato il titolare il un bar del centro

SABATO 15 Condizioni di tempo stabile nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi nel corso delle ore diurne su gran parte del territorio; nubi in generale aumento in serata su tutti i settori.

DOMENICA 16 Locali piogge nelle ore diurne sui settori nord orientali, tempo asciutto altrove con molte nuvole diffuse; in serata il tempo si manterrà asciutto su tutta la regione con molte nubi (Centro Meteo Italiano).