Terni, sequestrati oltre 1500 articoli di Carnevale non sicuro

TERNI – Durante il periodo dei festeggiamenti del Carnevale e di San Valentino, il comando provinciale della guardia di finanza di Terni ha disposto un piano di interventi finalizzato a tutelare i consumatori e gli operatori economici nel settore della sicurezza prodotti e anticontraffazione.

In particolare, in quattro distinti interventi svolti nei confronti di esercizi commerciali e operatori ambulanti presenti nella provincia ternana, le fiamme gialle hanno sequestrato oltre 1500 articoli, tra cui maschere, vestiti di carnevale, giochi ed accessori soprattutto per bambini, privi dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia di salute dei cittadini.

Nello specifico, tre interventi venivano eseguiti presso altrettanti negozi di oggettistica varia con sede in Terni ed Orvieto, gestiti da commercianti di nazionalità cinese, mentre il quarto veniva svolto nei confronti di un venditore ambulante originario del Bangladesh durante il mercato settimanale di Orvieto.

I titolari delle attività commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio per le violazioni della normativa contemplata dal Codice del Consumo e dalle direttive comunitarie ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa prevista.