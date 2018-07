TERNI – Scrutatori e presidenti di seggio ancora senza compenso. A 11 giorni dal ballottaggio non arrivano ancora i mandati di pagamento per il personale impegnato nei seggi. Il ritardo sarebbe determinato da un problema di firma dei mandati di pagamento (pare che l’incaricata sia andata in pensione proprio nei giorni del ballottaggio). Scrutatori e presidenti si sono quindi rivolti alla banca incaricata della liquidazione ma a tutt’oggi – come si legge nel cartello affisso alla porta – “non sono ancora disponibili”.