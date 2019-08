Terni, scende dal treno con un chilo di droga: arrestata 24enne

TERNI – Una donna 24enne di origini nigeriane è arrestata ieri dagli agenti della polizia ferroviaria di Terni, perché trovata in possesso di un ingente quantitativo di marijuana. La ragazza, appena scesa da un treno regionale proveniente da Roma, è stata controllata dagli agenti. Mentre la donna apriva la borsa per prelevare il passaporto, i poliziotti hanno notato un grosso involucro di colore bianco che la giovane ha dichiarato essere un “cuscino per riposare”.

Gli operatori della polfer, insospettiti hanno approfondito i controlli e hanno trovato, cucito all’interno del “cuscino”, opportunamente celato, oltre un chilo di marijuana. Per la ventiquattrenne è così scattato l’arresto per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed è stata associata presso la casa circondariale di Perugia a disposizione dell’autorità giudiziaria.