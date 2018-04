Terni, scatta il sequestro cautelativo per il canile di Colleluna

TERNI – Sequestro cautelativo per il canile di Colleluna dopo che un cane è morto per sospetta leptospirosi. L’ordinanza, firmata dal commissario prefettizio, dispone tra l’altro, anche, il divieto di trasportare fuori dal luogo infetto animali, attrezzature ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia; il divieto assoluto di accesso al pubblico e comunque a persone estranee non strettamente connesse con l’adempimento dell’ordinanza stessa e con l’essenziale mantenimento della struttura; il controllo sierologico di tutti gli animali presenti.

Il commissario prefettizio ordina anche il trattamento con adeguata terapia antibiotica di tutti i cani che sono stati a contatto con quello infetto e la vaccinazione con Leptospira spp, qualora siano trascorsi più di sei mesi dall’ultimo intervento vaccinale di tutti i cani presenti con idoneo vaccino efficace nei confronti almeno dei sierotipi indicati nella nota della USL Umbria 2 che si allega alla presente.

Infine dovrà essere eseguita la disinfezione accurata dei ricoveri e degli altri luoghi potenzialmente infetti.