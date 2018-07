TERNI – Sara Giovannelli si dimette da segretario comunale del Pd. Ad annunciare la decisione è stata lei stessa con una lettera inviata al Messaggero.

“Ho maturato in queste ore la decisione di dimettermi dall’incarico di segretario comunale e voglio spiegarne le ragioni. Condivido l’opinione di coloro i quali rinvengono in vicende lontane la responsabilità del risultato elettorale del 4 marzo e ancor più del 10 giugno che trovano ragione nelle chiare difficoltà del Pd a partire dalla sconfitta referendaria, nelle divisioni nazionali, regionali e locali e chiaramente anche nelle criticità evidenziate nell’amministrazione di Terni”.

“A livello nazionale – scrive Sara Giovannelli – l’offerta politica degli avversari è stata premiata perché è sembrata più credibile a dare risposte a quei bisogni di sicurezza fisica ed economica che sono percepiti dai cittadini come ormai indefettibili e urgenti. A livello locale abbiamo cercato di recuperare, pur in una missione quasi impossibile, una valutazione critica che si è sedimentata anche negli strati popolari verso l’amministrazione locale ma oltre a ciò i cittadini ternani hanno avuto, purtroppo, la chiara visione di un gruppo dirigente diviso da tempo e impegnato soprattutto in lotte intestine. Ritengo, quindi, ingeneroso e poco onesto ricondurre tutte le responsabilità della sconfitta al percorso da me avviato pochi mesi fa”.

“Nell’assumermi la mia parte di responsabilità, come è giusto – continua Sara Giovannelli – ritengo però che la stessa vada condivisa con tutti coloro che hanno in questi anni, a vario titolo, gestito il partito e o ricoperto incarichi istituzionali. Dal congresso del novembre scorso ad oggi con una segreteria tutta di giovani e senza rimborsi alcuni abbiamo cercato di ricreare occasioni di confronto ed unità per una efficace azione politica. Purtroppo non siamo riusciti a superare le divisioni dettate da esclusivi posizionamenti personali e queste hanno determinato frizioni allo stato non superabili così come il mancato riconoscimento dell’esito congressuale con la volontà conseguente di creare e mantenere uno scontro permanente. Se non si recupera lo spirito ed il valore di impegnarsi nel partito come associazione di persone legate alla ricerca del bene comune e non guidate dai soli interessi personali o di parte le sorti del Pd appaiono segnate”.

Sulla vicenda interviene il consigliere comunale di Senso Civico, Alessandro Gentiletti: “Apprendo delle dimissioni della segretaria del Partito Democratico Sara Giovanelli. Faccio i miei auguri a lei e al suo partito, perché sia davvero l’occasione, come anche lei auspica, per un confronto serio ed utile non solo a quel partito ma anche a tutta la sinistra”.

“Auguro al Pd – prosegue Gentiletti – di sapersi rinnovare e ai suoi giovani dirigenti di prendersi finalmente lo spazio e la voce che meritano. Non vedo l’ora di poter riavviare un dialogo serio e costruttivo. Di poter studiare insieme a loro, ciascuno dalle rispettive posizioni, come allineare gli orizzonti e coniugare le visioni. La sinistra può tornare nuovamente ad essere unita e così protagonista, come effettivamente merita, della vita cittadina. In bocca al lupo!”.