Terni, sabato apre il nuovo punto vaccinale presso la palestra dell’Istituto Casagrande

TERNI – È partito il conto alla rovescia per l’apertura del nuovo punto vaccinale territoriale di Terni in programma sabato 24 aprile.

Come comunicato ieri dalla direzione strategica aziendale alla Regione Umbria, da sabato prossimo il Punto Vaccinale Territoriale della Usl Umbria 2 di Terni si sposterà dalla sede centrale di viale Bramante alla palestra dell’Istituto Casagrande, situato in Piazzale Bosco, in prossimità della stazione ferroviaria.

Grazie ad una maggiore disponibilità di dosi e con la necessità di imprimere un’accelerazione nella campagna vaccinale per raggiungere, nel Paese, in tempi ragionevoli, l’obiettivo di 500 mila somministrazioni al giorno, d’intesa con le amministrazioni provinciale, che ha messo a disposizione la struttura e comunale di Terni, si è deciso di individuare una nuova postazione facilmente raggiungibile e ben servita dai mezzi di trasporto pubblici, in grado di ospitare ben 10 team vaccinali sette giorni su sette con orario 8.30 – 19.00.

Con il modello organizzativo definito dalla direzione aziendale di concerto con la direzione del Distretto di Terni si potrà arrivare a vaccinare agevolmente – disponibilità di dosi permettendo – oltre 1500 cittadini al giorno.

Basti pensare che nell’attuale postazione, situata al primo piano della sede centrale dell’azienda sanitaria in viale Bramante, la puntuale organizzazione ed i tre team vaccinali messi in campo dal direttore del distretto di Terni Stefano Federici hanno consentito di raggiungere punte di 500 vaccinati al giorno, senza alcun intoppo e riscuotendo unanime consenso da parte della popolazione.