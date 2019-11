Terni Rugby: Under 16 segna oltre 100 punti, raggruppamento a Perugia del minirugby

Inizia alla grande il girone di ritorno per i Draghi dell’Under16 del Terni Rugby. Ad Orvieto i rossoverdi si impongono in modo netto dopo un match a senso unico segnando oltre 100 punti. Il risultato finale 0-112 regala 5 ai ragazzi di coach Luca Mion 5 punti in classifica che permettono di allungare la striscia positiva a tre risultati utili consecutivi. Il commento di coach Luca Mion: “I ragazzi hanno dimostrato la loro superiorità in campo dal primo minuto. Nel secondo tempo c’è stato un calo mentale ma è anche comprensibile e difficile mantenere lo stesso ritmo per 70 minuti quando la partita a fine primo tempo era già scritta. Adesso iniziamo la preparazione verso l’importante match in casa contro la compagine eugubina”. In bocca al lupo per una rapida guarigione per l’infortunio subito all’estremo-ala Biagio Giovannini. Prestazione sottotono invece per i Draghi dell’Under 14 a Pian di Massiano contro il Rugby Perugia: “Solo qualche sprazzo di gioco costruito che ha portato a segno la squadra. Nonostante ciò il resto del match ha visto la dominanza dell’avversario. Da rilavorare l’approccio e l’atteggiamento al match” commenta coach Roberto Golfetto.













Minirugby al Santa Giuliana per il raggruppamento organizzato dal Perugia Junior. Una bella giornata di rugby per il piccolo Eduard dell’Under 8 in franchigia con il Città di Castello: “Ringraziamo l’allenatore del Castello che abbraccia in pieno la nostra visione del minirugby – commenta coach Francesca Lisci – per quanto riguarda il nostro Draghetto placcaggi, azioni in attacco e maggiore attenzione in tutte le fasi del gioco dimostrano un buon miglioramento”.

Luca Ventura racconta la giornata degli Under 10: “Con l’aiuto del bel tempo e di un organizzazione impeccabile i nostri ragazzi hanno giocato e si sono divertiti facendo divertire anche i genitori accorsi a vederli, già da domani saranno di nuovo in campo per gli allenamenti dove continueranno a crescere e prepararsi per il rugby dei grandi. Ringraziamento particolare alla nostra macchina organizzativa che ha reso agevole ogni momento della giornata”. Prestazione in crescita per i Draghetti dell’Under 12 che iniziano a misurarsi consapevolmente con gli avversari e a sviluppare una sana competitività. “Molto da lavorare sull’aspetto della copertura del campo ma il club è orgoglioso del cuore che ci mettono tutti i nostri ragazzi” commenta il direttore tecnico del club Roberto Golfetto.