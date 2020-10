Terni Rugby: minirugby e juniores riprendono lunedì gli allenamenti inviduali e con distanziamento

TERNI – Da lunedi i Draghi riprendono gli allenamenti, naturalmente individuali e a distanza di sicurezza. Al campo di via del Cardellino e al Circolo Lavoratori Terni i giovani rugbisti del Terni Rugby e della franchigia Red Union Rugby Club potranno riprendere le attività nelle modalità indicate dalla Federazione.

Il segretario federale della FIR, Claudio Perruzza, ha dato il via libera dopo tre giorni di dubbi e incertezze. L’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite le ultime FAQ pubblicate, ha praticamente sconfessato la circolare del Ministero degli Interni del 27 ottobre, con la quale veniva bloccata tutta l’attività sportiva sul territorio nazionale. In mattinata la Federazione rugby aveva inviato il nuovo protocollo dove era previsto l’allenamento al campo pur con tutte le normative Covid.

In serata era invece arrivata la circolare del Ministero degli Interni che raccomandava la sospensione totale delle attività sportive. “Caro presidente, ti comunico l’ufficialità della possibilità di poter riprendere gli allenamenti in forma individuale dalla serie A fino alle categorie di propaganda e amatoriale, secondo quanto stabilito dal Consiglio federale nella riunione del 26 ottobre” recita la nota firmata dal segretario Perruzza nella giornata del 29 ottobre.

Da lunedì, quindi, nuovamente tutti in campo rispettando chiaramente le normative sul distanziamento e sugli allenamenti in forma individuale. Sarà così almeno fino al 24 novembre, data di scadenza del Dpcm attualmente in vigore. E quindi attività distanziata individuale senza contatto per tutte le categorie.

Rinviato al 24 gennaio l’inizio di tutti i campionati: Serie A, femminile, Serie B, Serie B, e tutte le attività organizzate dai comitati regionali comprese quindi le Juniores Under 16-18 e Under 14. E’ consentita, secondo quanto previsto dal Dpcm, l’attività motoria individuale all’aperto senza contatto per tutte le categorie di propaganda.