Terni Rugby, il progetto nella scuola De Filis ha coinvolto oltre 400 ragazzi

TERNI – Open day con allenamento per i ragazzi della secondaria di primo grado De Filis che hanno preso parte al progetto scuola promosso dal Terni Rugby. Attività svolta nel primo quadrimestre con l’obiettivo di avvicinare al rugby oltre 400 ragazzi che hanno partecipato con grande entusiasmo. L’iniziativa promossa dal direttore tecnico del Terni Rugby, Roberto Golfetto, ha trovato sin dal principio il consenso della dirigente scolastica Marina Marini e dai professori della scuola che si sono messi in gioco credendo nelle attività proposte dal club.

Le attività sul campo sono state seguite da Luca Ventura che si è impegnato in prima persona durante le ore di lezione e da Francesca Lisci che ha curato i rapporti con la scuola e l’organizzazione dell’evento conclusivo. La collaborazione con la scuola è stata possibile grazie anche all’impegno della professoressa Lucia Organtini e del professor Otello Trippini. Ma i veri protagonisti sono stati i ragazzi che durante il primo quadrimestre hanno partecipato in gran numero regalandosi, in particolare nel pomeriggio di sabato 11 gennaio, due ore di divertimento tra giochi, percorsi e risate.

“Una risposta molto positiva al lavoro svolto” il commento di coach Luca Ventura. La giornata conclusiva si è svolta con il supporto del tecnico regionale Gianluca Gamboni, delegato Fir del comitato umbro. E per concludere, l’immancabile terzo tempo in stile Terni Rugby.