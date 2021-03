Terni, rubano in un negozio ma vengono subito fermati: due giovani denunciati e multati

TERNI – Rubano in un negozio ma vengono subito presi. E’ accaduto la notte scorsa quando, un equipaggio della squadra volante mentre stava perlustrando le vie cittadine, ha notato due giovani che trasportavano un voluminoso televisore su un ciclomotore.

Alla vista dell’auto della polizia, i due hanno subito tentato la fuga, ma sono stati inseguiti e fermati: oltre al televisore, sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso, torce elettriche, cappellini e calze di colore nero.

I due giovani, entrambi 20enni, uno di nazionalità rumena, pregiudicato e domiciliato a Terni, e l’altro italiano, incensurato, hanno ammesso di aver appena commesso un furto. Avevano forzato la porta di un negozio nelle vicinanze e, una volta all’interno, avevano rubato il televisore, delle suppellettili e lo scooter, con il quale si erano allontanati con la refurtiva.

Gli agenti hanno individuato il negozio e hanno restituito la refurtiva al proprietario.

I due giovani sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.

Sono stati anche sanzionati per aver violato il divieto di spostamento sul territorio tra le ore 22.00 e le ore 05.00 senza giustificato motivo, imposto dal D.P.C.M. del 2.3.2021 per il contenimento dell’epidemia in atto.