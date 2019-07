Terni, ruba un paio di scarpe fugge in bici e cade: denunciato

TERNI – Un giovane ternano di origini marocchine, pregiudicato e tossicodipendente, è stato sorpreso dalla squadra volante n mentre usciva con fare sospetto da un negozio di abbigliamento del centro, con in mano una busta in plastica contenente due paia di scarpe da uomo.

Quando si è reso conto di essere osservato dagli agenti, si è dato ad una rocambolesca fuga: ha inforcato la propria bicicletta e ha pedalato velocemente tentando di far perdere le proprie tracce, senza però riuscirvi; quando ad un certo punto ha voluto salire in corsa il bordo di un marciapiede, ha perso l’equilibrio ed è rovinato contro la ruota di scorta sul portellone posteriore di una jeep in sosta.

Le scarpe, nuove e con il logo del negozio, sono state mostrate alla responsabile del punto vendita che ha constatato che erano quelle mancanti dallo scaffale sul quale erano state esposte.

Il giovane è stato denunciato per il reato di furto aggravato, nonché segnalato alla competente Autorità Giudiziaria per aver commesso il reato abusando del permesso di assentarsi per motivi di salute.

Sempre la squadra volante ha sorpreso un uomo agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti mentre passeggiava con il cane nel quartiere dove abita; è stato ricondotto in casa per il ripristino della misura e ed è stato nuovamente denunciato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.

Già nei primi giorni del luglio era stato denunciato per evasione dall’U.P.G.S.P. (Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico), perché la squadra volante, che aveva effettuato il controllo domiciliare, aveva accertato che non aveva fatto rientro a casa dal lavoro.

Un altro cittadino albanese, 29enne, sottoposto agli arresti domiciliari in questo centro dal gip del tribunale di Firenze, in quanto responsabile di reati contro il patrimonio, è stato denunciato per evasione, perché assente ai controlli domiciliari che la squadra volante ha effettuato la sera del 29 luglio scorso.