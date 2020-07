Terni, ritrovata dalla polizia l’anziana allontanatasi da una casa di riposo

Less than a minute

TERNI – E’ stata ritrovata e sta bene la signora di 95 anni che ieri mattina si era allontanata, a piedi, da una casa di riposo; la polizia di Stato di Terni l’ha rintracciata alla prima periferia della città e l’ha riaffidata alle cure del personale della struttura, che si era messo subito sulle sue tracce. Agli agenti, la signora ha dichiarato di voler tornare a casa sua per stare con suo figlio.

L’intervento della polizia di Stato è stato richiesto ieri sera per una lite fra vicine in un condominio del centro, perché due donne, due cittadine rumene, si erano messe a litigare violentemente, con insulti e minacce, per l’acqua che scendeva dal balcone mentre stavano innaffiando i vasi.

La squadra volante è arrivata subito e ha identificato una delle due, mentre l’altra rimaneva ad osservare dal balcone; quando è arrivato il suo turno, la donna ha detto di non voler scendere in strada per paura della vicina ed ha invitato gli agenti a salire.

La donna, però, non solo non ha aperto la porta di casa, ma non ha nemmeno risposto alla telefonata di un vicino, preoccupato che si fosse sentita male; a quel punto, i poliziotti hanno chiamato i vigili del fuoco, per aprire la porta, e un’autoambulanza.

Una volta dentro l’abitazione, gli agenti hanno costatato che non solo la donna stava benissimo, ma che si era anche alterata, rifiutandosi di dare le proprie generalità, motivo per cui è stata denunciata.