Terni, rinvenuto un ordigno bellico in un terreno in via Piermatti

TERNI – Un ordino bellico, risalente presumibilmente alla Seconda guerra mondiale, è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi in un terreno in via Piermatti, tra Borgo Bovio e Toano.

Nel corso di alcune indagini georadar, preliminari alla realizzazione di una struttura commerciale, è stata scoperta la bomba.

L’ordigno, per la gran parte ancora interrato, si trova a poca distanza dalla ferrovia, a diversi immobili, a un supermercato e a una struttura per anziani.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante, della polizia locale e la protezione civile. Sono stati allertati anche gli artificieri dell’Esercito per le opportune valutazioni.