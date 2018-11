Terni, rinvenuto altro ordigno bellico a Cesi: il 4 novembre il disinnesco

TERNI – Sarà rimosso e fatto brillare domenica 4 novembre il residuato bellico, una bomba di aereo americana del peso di circa 125 chili, di cui 60 di esplosivo, rinvenuto oggi in un cantiere edile a Cesi, il località strada della Ferrovia, a poca distanza dall’altro ordigno fatto brillare qualche mese fa.

Le operazioni di bonifica sono state pianificate nel corso di una riunione in prefettura. Il disinnesco sarà eseguito dagli artificieri del sesto reggimento Pionieri di Roma. I militari hanno già compiuto un sopralluogo preliminare per verificare le condizioni dell’ordigno e dell’area circostante, già presidiata costantemente dalle forze di polizia.

Nel corso della riunione in prefettura è stata disposta l’evacuazione, a scopo precauzionale, dell’area più prossima al luogo del rinvenimento per un raggio di 381 metri, al fine di garantire la piena sicurezza della zona e dei cittadini residenti.

Ulteriori dettagli operativi, compresa la definizione dell’area da evacuare durante le operazioni, saranno individuati nella riunione già fissata per venerdì 2 novembre.

Intanto il sindaco Latini già nel pomeriggio di oggi ha convocato il COC del Comune di Terni per valutare la situazione di emergenza. In particolare si sta già predisponendo il centro di accoglienza al Palatennistavolo di via delle Palme, con la segreteria organizzativa, mentre sono stati avviati i contatti con l’Asl e l’Azienda Ospedaliera che si sono rese disponibili, attraverso il centro geriatrico, ad accogliere chi ne avrà bisogno.

Il Coc resta operativo per tutte le iniziative che si renderanno necessarie e per cercare di rendere meno disagevole possibile la situazione per i cittadini, fino all’operazione di disinnesco prevista per domenica 4 novembre.