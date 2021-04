Terni, prime lauree on line del corso in convenzione tra Ingegneria industriale e periti industriali

TERNI – Si sono tenuti in modalità on line le discussioni delle tesi di laurea svolte al termine di un percorso formativo dove i professionisti “Periti Industriali” hanno conseguito il titolo di dottore in Ingegneria Industriale.

Nell’anno 2018 quando l’Ordine dei Periti Industriali di Terni, ha previsto la formazione di professionisti con competenze avanzate nell’ambito dell’ingegneria al servizio del tessuto abitativo e industriale delle famiglie e delle comunità lavorative.

Il primo gruppo di “studenti” ha concluso il percorso formativo con la discussione di tesi su tematiche di forte taglio applicativo poiché i Periti Industriali hanno voluto riaffermare il loro legame con la comunità discutendo tesi tecniche e spendibili per la riqualificazione del Polo Scientifico e Didattico dell’Università degli Studi di Perugia, sede di Pentima, con la visione del campus di eccellenza per gli ingegneri del futuro.

È stata, infatti, pianificata la realizzazione degli impianti al servizio delle aule e degli uffici basati sulle tecnologie più evolute per funzionalità, sostenibilità, risparmio energetico, rispetto dell’ambiente. Impianti tecnologici con un costo prossimo allo zero.

La sicurezza “innanzitutto” recitava un antico monito interno allo stabilimento siderurgico ed ecco l’indirizzo per la nuova prevenzione incendi e per percorsi di aree tecniche vivibili e rispettose del “Forum” come formazione umana.

L’isolamento dell’area formativa è di prossima soluzione poiché, una delle tesi, ha trattato la viabilità e il collegamento pubblico tra le urbanizzazioni di città e Pentima, come caposaldo della formazione ed evoluzione del pensiero umano.

Artigiani e industrie potranno contare su professionisti, spendibili e adeguati ai tempi, con la formazione del Dottore in Ingegneria Industriale.

Nei prossimi mesi, altri gruppi di laureandi, giunti al traguardo, porranno a disposizione della comunità profili di pregio in materia energetica e componenti satellitari.

Alla presentazione su piattaforma GoToMeeting saranno presenti il sindaco di Terni, Leonardo Latini, il direttore del Polo Scientifico e didattico di Terni, Stefano Brancorsini, il direttore del dipartimento di Ingegneria Ermanno Cardelli, il presidente del corso di laurea in Ingegneria Industriale Andrea Di Schino, i docenti Federico Rossi e Mirko Filipponi, il Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali di Terni e Provincia, Sandro Gabriele, il Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, Giovanni Esposito, il segretario del CNPI, Daniele Barattin, il responsabile per il CNPI del percorso di laurea, Sergio Comisso, il responsabile per la Consulta interregionale dei Periti Industriali, Maurizio Papale.