Terni-Rieti: tutto pronto per l’inaugurazione. Oggi l’ultimo sopralluogo del viceministro Cancellieri

“Con un giorno di anticipo alla data fissata un anno fa, domani inauguriamo la strada statale che da Terni arriva a Rieti, collegando non solo due città ma soprattutto due regioni! Oggi pomeriggio ho voluto guardare con i miei occhi i risultati raggiunti in questo anno dove – partendo dal 16 ottobre scorso, giorno in cui i parlamentari del m5s del territorio mi hanno informato della longeva staticità dei lavori su questa opera (lavori fermi da più di tre anni)- ho preso e mantenuto l’impegno di completare l’opera e di restituirla al territorio”.



Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri oggi alle 16 ha percorso il viadotto del Velino, un importante tratto della direttrice della Terni-Rieti, che domani verrà inaugurata anche alla presenza dei Ministri Di Maio e De Micheli, dei Presidenti delle regioni Umbria e Lazio, Donatella Tesei e Nicola Zingaretti e l’Amministratore Delegato di Anas Massimo Simonini.



“Questa inaugurazione – ha detto il viceministro – è la dimostrazione che se si lavora, se ci si dedica al Paese, se la politica funge da propulsore ai bisogni del territorio allora i cittadini possono guardare al futuro con positività. Il Paese ha bisogno di una politica dei fatti non di polemiche, di risultati da restituire ai cittadini ed al territorio. Ed io, noi, questo facciamo”.

Ad accogliere il viceministro pentastellato il consigliere regionale Thomas De Luca (M5S) e quello comunale di Narni Luca Tramini (M5S).

“Siamo prossimi al taglio del nastro della Terni-Rieti. Nell’ottobre 2019 portammo all’attenzione del ministro Di Maio e del viceministro Cancelleri la situazione del cantiere – ha detto Thomas De Luca – Lavori che erano andati a gara nel 2004 e cominciati nel 2006, poi interrotti definitivamente nel 2017 a causa del fallimento dell’impresa a cui erano stati affidati. Eravamo in piena campagna elettorale per le regionali e Di Maio e Cancelleri vennero a prendere un impegno preciso.

Qualcuno, abituato alle dichiarazioni della vecchia politica, avrebbe potuto pensare che erano dichiarazioni strumentali per acchiappare qualche voto. Invece, nonostante le elezioni perse, l’obiettivo è stato perseguito con determinazione. Quando un politico si prende un impegno è normale che i cittadini storcano il naso e facciano ironia. In fondo, nel corso degli anni, di chiacchiere vuote ne abbiamo sentite a bizzeffe. Una cosa meno abituale è vedere un viceministro che torna sistematicamente a metterci la faccia e a sincerarsi che tutto proceda per il meglio. Giancarlo Cancelleri è tornato quattro volte in Umbria dopo la campagna elettorale a seguire l’avanzamento dei lavori. Grazie all’impegno dell’amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini, la soluzione al problema legato al fallimento della ditta a cui erano stati appaltati i lavori è stata trovata in tempi rapidissimi.

Nonostante l’emergenza Covid – ha aggiunto De Luca – la promessa è stata mantenuta nei tempi promessi. La dimostrazione che quando il Movimento 5 Stelle prende un impegno lo porta a termine. E che l’Umbria e le infrastrutture della nostra regione trovano piena centralità nei tavoli ministeriali. L’attenzione e la cura con cui portavoce e ministri del Movimento hanno costantemente monitorato in prima persona l’andamento dei lavori, dimostra ancora una volta che quando ci prendiamo un impegno non lo facciamo per mera propaganda. Come promesso, questo importante asse viario viene completato e consegnato entro il 2020. Un’infrastruttura moderna e sicura, ma soprattutto la conferma che i cantieri nel nostro paese si possono aprire e completare. Con questa opera attesa da anni – conclude Thomas De Luca – facciamo fare anche bella figura alla giunta regionale. Ma per noi il bene comune viene prima di tutto. E’ sempre stato così e sarà sempre così”.