Terni-Rieti, sit-in di Fratelli d’Italia per la riapertura e per accertare responsabilità

TERNI – “Accertare le responsabilità e riaprire al più presto il collegamento Terni-Rieti”. Lo chiede Fratelli dʼItalia. Il partito di Giorgia Meloni nei prossimi giorni presenterà sulla vicenda unʼinterrogazione parlamentare.

Intanto questa mattina nei pressi della Galleria Valnerina, chiusa da circa 2 mesi, i coordinamenti provinciali di Fratelli dʼItalia di Rieti e di Terni hanno promosso un sit-in per attirare ancor di più lʼattenzione sulla problematica che sta paralizzando il traffico fra le due città, al fine di giungere ad una soluzione che porti alla riapertura della galleria nei tempi più brevi.

“Ad oggi le notizie che giungono da Anas in merito alle modalità della riapertura non risultano essere né chiare, né soddisfacenti – sostiene Fratelli d’Italia – lʼinfrastruttura in questione rappresenta un collegamento strategico di fondamentale importanza per entrambi i territori, la cui chiusura pregiudica fortemente sia la normale viabilità che i trasporti di tipo industriale causando un danno di immagine enorme ed un disservizio importante anche per i flussi turistici diretti nei due territori. Mentre qualche forza politica si preoccupa di trovare un sinonimo per la parola inciucio, Fratelli dʼItalia punta dritto alla soluzione dei problemi dei cittadini”.

Al si-in hanno preso parte lʼon.Paolo Trancassini, lʼon.Emanuele Prisco, il vice sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, il coordinatore provinciale di Terni, Eleonora Pace, il coordinatore cittadino di Rieti, Matteo Carrozzoni, Alfredo De Sio dellʼesecutivo nazionale di Fratelli dʼItalia, il capogruppo a Palazzo Spada, Marco Cecconi.