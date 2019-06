Terni Reti, nuovo avviso: resta l’amministratore unico

TERNI – Il sindaco Leonardo Latini ha firmato oggi il nuovo avviso per la nomina dell’amministratore unico di Terni Reti Srl, società partecipata dal Comune di Terni al 100%. Questo atto supera e annulla quello precedente e si è reso necessario in quanto è stato deliberato il nuovo statuto con la modifica dell’oggetto sociale di Terni Reti.

“Era previsto un amministratore unico e resta un amministratore unico, così come annunciato nei giorni scorsi, al di là di alcune polemiche strumentali che, evidentemente, sono superate dai nostri fatti e dai nostri atti. Quindi nessuno e tanto meno il sottoscritto ha pensato a poltrone da occupare. Come è noto, il nuovo statuto prevede semplicemente che, nel caso in cui ce ne fosse necessità, a fronte di nuovi e ulteriori compiti che potranno essere assegnati in futuro a Terni Reti “l’assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri”, così come è ora testualmente previsto dalla Legge Madia.



Contestualmente sono stati anche riaperti i termini relativi all’avviso per il collegio dei revisori dei conti di Terni Reti. In questo caso la decisione è dovuta al numero insufficiente di candidature fin qui ricevute anche rispetto alle indicazioni dello statuto e alle esigenze di rispettare la parità di genere”.