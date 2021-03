Terni, rapina in farmacia in viale della Stazione

Rapina a mano armata intorno alle 12 di oggi, in una farmacia di viale della Stazione, nel centro di Terni. Un uomo, armato di pistola, è entrato all’interno del locale minacciando le persone presenti per poi impossessarsi dei soldi in cassa e fuggire.

Il bottino del colpo è in corso di quantificazione. Sul posto, una volta scattato l’allarme, è giunta la polizia. Le indagini sul fatto sono condotte dalla squadra Mobile della questura. Non è escluso che l’arma usata dall’uomo possa essere stata una pistola giocattolo.