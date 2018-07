Terni, quartiere Cardeto: i cestini sono stracolmi e il comitato protesta

TERNI – I cestini stracolmi intorno ai giardini di Cardeto. La denuncia viene dal comitato di quartiere che dice che “ancora oggi non sappiamo il motivo di questo disservizio, ne sappiamo qual’è la cooperativa preposta a fare l’intervento, certo è che in tutto il quartiere c’è un enorme puzza e i cittadini sono sconcertati per ciò che accade. Non ci si può poi lamentare se poi i possessori di cani lasciano a terra le bustine con gli escrementi dei loro cani, perché non sanno dove buttarle”. Il comitato presieduto da Raffaele Mastrogiovanni sostiene che “come ormai di consuetudine il ns. quartiere viene abbandonato a se stesso e se non fosse per i volontari che abitano nella zona che spesso si attivano per fare pulizia, l’area sarebbe una discarica di carta, erbacce, cicche di sigarette, bottiglie che non gratificherebbero il decoro urbano di una città. In attesa del referente comunale che verrà designato e preposto a gestire questo annoso problema, si spera venga fatto un intervento celere”.