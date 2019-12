Terni: Procura, Finanza e Agenzia delle entrate sinergia contro i reati tributari

TERNI – Procura, guardia di finanza, Agenzia delle entrate a confronto. L’iniziativa, presieduta dal procuratore capo Alberto Liguori, dal comandante regionale Umbria della guardia di finanza, Benedetto Lipari, e dal direttore provinciale Terni dell’Agenzia delle Entrate, Francesco Grattarola, si è tenuta presso il comando provinciale delle fiamme gialle e ha visto la numerosa partecipazione di magistrati, togati e onorari, di dirigenti e funzionari dell’Agenzia fiscale e di ufficiali e ispettori della Finanza.

L’incontro è stato fortemente voluto dal procuratore per un momento di confronto costruttivo e di raccordo operativo mirato a sviluppare ulteriori azioni di collaborazione strategica a contrasto dei reati tributari e fallimentari.

La stretta sinergia fra autorità giudiziaria, guardia di fFinanza e Agenzia delle Entrate, mirata al contrasto dell’evasione dei soggetti ad alta pericolosità fiscale e sociale, rappresenta un segnale forte per affermare la legalità sul territorio, nella consapevolezza che la lotta contro l’evasione, l’elusione e le frodi fiscali non è solo una doverosa applicazione della legge, ma è una battaglia che attiene anche alla cultura, alle coscienze sociali, all’etica pubblica e privata e che si estende sul terreno della giustizia sociale perché consente di tutelare l’imprenditore onesto e il contribuente sano, recuperando e liberando risorse da riassegnare a sostegno delle stesse imprese, del welfare, nonché degli altri servizi pubblici in genere.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per sottolineare l’importanza di valorizzare le funzioni della Procura della Repubblica, dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, attraverso il perfezionamento dei flussi informativi e l’ottimizzazione dei percorsi investigativi, assicurando il miglior raccordo operativo tra le indagini penali in materia tributaria, le verifiche fiscali e le successive attività di accertamento, al fine di attuare azioni di repressione efficaci verso le frodi fiscali e, soprattutto, procedere al sequestro e alla successiva confisca dei patrimoni accumulati illecitamente, unitamente all’obiettivo finale costituito dall’approdo ad una sentenza emessa in nome del popolo italiano iusta alligata et probata.