Terni: presentato il Geoportale. Bordoni: “Strumento d’avanguardia per imprese e professionisti”

TERNI – “Il nuovo geoportale della direzione pianificazione territoriale edilizia privata intende essere prima di tutto una risposta alle esigenze dei professionisti e delle imprese del settore. Attraverso le sue sezioni fornirà informazioni tecniche principalmente sul PRG, condividendo in tempo reale il materiale a disposizione degli uffici”.

Lo ha detto l’assessore all’urbanistica Leonardo Bordoni presentando stamattina il geoportale dell’urbanistica e dell’edilizia del Comune di Terni consultabile all’indirizzo www.ternigeo.it

Gli assessori (da sinistra) Scarcia, Salvati, il dirigente Manciucca e l’assessore Bordoni

“Il portale Geoterni.it rappresenta uno strumento d’avanguardia in ambito regionale – ha aggiunto l’assessore Bordoni – ed è il risultato di un percorso che parte dalla riorganizzazione del personale della direzione e che si completerà attraverso un accordo con gli ordini professionali interessati. L’obiettivo da perseguire, nell’ambito del più ampio processo di digitalizzazione dell’Ente, è quello di sburocratizzare la consultazione di informazioni e norme tecniche, evitando il più possibile ai professionisti di recarsi negli uffici comunali.

Crediamo – ha proseguito l’assessore – che queste innovazioni rappresentino bene l’impegno dell’amministrazione comunale verso lo snellimento delle procedure, per una risposta più veloce alle istanze conoscitive delle imprese e dei professionisti; in questo senso saranno dunque un sostegno concreto ad uno dei motori trainanti dell’economia nazionale e locale qual è appunto l’edilizia, specie in una fase difficilissima come quella che stiamo attraversando”.



Il portale è stato realizzato dalla Direzione urbanistica e implementato in collaborazione con il Ced della Direzione Servizi Digitali.

E’ suddiviso in otto sezioni: urbanistica, patrimonio, toponomastica, assetto idrogeologico, titoli edilizi, piani trasparenza, verde pubblico, aree sotto i 300 metri di altitudine.



Attraverso mappe interattive si possono ottenere informazioni di dettaglio per ogni singola unità immobiliare, o sulle aree.

Il portale è ancora in fase di implementazione ed evolverà in un sito web capace di fornire un’ampia gamma di informazioni non solo ai tecnici, ma a tutti i cittadini.



L’assessore Bordoni ha anche illustrato un progetto più ampio per snellire le attività delle direzioni che si riferiscono all’assessorato all’urbanistica e all’edilizia, attraverso la riforma del regolamento edilizio e la riforma del regolamento Paip.



Alla presentazione del portale hanno preso parte rappresentanti degli ordini professionali, oltre agli assessori al personale Giovanna Scarcia e ai lavori pubblici Benedetta Salvati.



L’iniziativa di stamattina è stata anche l’occasione per un saluto e un ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale al dirigente all’urbanistica Mauro Manciucca che da oggi è in pensionamento e che ha voluto fortemente la realizzazione, la messa a punto e la pubblicazione del geoportale.