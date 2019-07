Terni, prende i soldi ma non completa i lavori: artigiano finisce nei guai

TERNI – Un artigiano ternano 53enne, ingaggiato per lavori di ristrutturazione in un appartamento appena acquistato da una concittadina, sebbene pagato in tre tranches da quest’ultima per l’importo pattuito, non aveva ultimato i lavori e, alle rimostranze della committente, l’aveva minacciata e si era rifiutato di restituirle le chiavi. L’uomo è stato denunciato per truffa, minaccia ed appropriazione indebita.

Nella tarda mattinata di lunedì, invece, un 53enne cittadino italiano, incensurato, residente in provincia di Perugia, è stato denunciato dalla squadra volante per il furto di utensili e di componenti di elettroutensili, commesso all’interno di un megastore cittadino, asportati dagli scaffali ed occultati nelle tasche dei pantaloni.

Notato dagli addetti alla sorveglianza, l’uomo era stato seguito fin nel parcheggio, dove stava caricando nella sua auto la refurtiva, che aveva occultato nelle tasche, ed anche alcuni pannelli in legno che dal reparto arredo giardino, era riuscito ad occultare all’esterno della recinzione del grande magazzino.

La refurtiva, il cui valore commerciale ammonta a circa 190 euro, è stata restituita al responsabile del negozio e l’autore del furto è stato denunciato.