Terni, pranzo di Natale con il vescovo per 130 ospiti di diverse nazionalità

TERNI – Come in una grande famiglia che si ritrova per festeggiare insieme il Natale, così anche quest’anno il diciassetesimo consecutivo, nel giorno di Natale, le porte della curia vescovile di Terni si sono spalancate per accogliere i circa 130 ospiti di diversa nazionalità e provenienza, ospiti nella casa del vescovo per il pranzo di Natale.

Insieme a mons. Giuseppe Piemontese si sono sedute ai tavoli, addobbati e ravvivati dalle decorazioni preparate dagli studenti dell’istituto comprensivo Einuadi di Narni e Amelia, intere famiglie alcune con numerosi bambini e persone sole, anziani, immigrati, senza fissa dimora, una nutrita rappresentanza della comunità ucraina e filppina, serviti da una trentina di volontari, alcuni giovanissimi che per la prima volta si sono dedicati a questo servizio nel giorno di Natale, e che hanno partecipato alla festa come in una grande famiglia allargata.

Ad accogliere all’ingresso dell’episcopio i partecipanti il vescovo Giuseppe Piemontese e il sindaco di Terni Leopoldo di Girolamo che ha portato il suo saluto e alcuni doni per il pranzo, in un clima di grande festa e fraternità.

“Un bell’incontro di festa, amicizia e condivisione – ha detto il vescovo – per non far sentire nessuno solo ed escluso proprio nel giorno in cui Gesù nasce per donare il suo amore a tutti. Tra noi ci sono tanti bambini, anziani e famiglie straniere, siamo come una grande famiglia che mostra il volto bello dell’amore e della solidarietà tra tutti, senza distinzione alcuna. Celebriamo il Natale insieme familiarmente con una speranza e preghiera per tutti perché le preoccupazioni possano essere alleviate e superate con la solidarietà e vicinanza degli altri ”.

Gli ospiti del pranzo di Natale in episcopio sono in gran parte persone assistite dalle associazioni caritative della diocesi, coloro che frequentano ogni giorno la mensa diocesana “San Valentino”, ma anche intere famiglie che hanno deciso di trascorre la festa insieme a tante altre persone. Come ormai tradizione, una trentina di volontari si sono impegnati per la buona riuscita della giornata, dall’accoglienza all’allestimento delle sale, dalla preparazione del cibo al servizio ai tavoli, il tutto grazie anche alla collaborazione di gruppi e movimenti della diocesi, che si sono suddivisi i vari compiti, per dare far vivere ad ogni ospite la gioia di un Natale insieme. Al termine il brindisi augurale con tutti i volontari che in modo impeccabile hanno fatto sì che la giornata riuscisse nel migliore dei modi, con la sorpresa finale dell’arrivo di due Babbo Natale che hanno distribuito dolci prodotti dagli studenti dell’istituto alberghiero Casagrande di Terni, i regali per i bambini e confezioni natalizie donate dall’Acciai speciali Terni nei giorni scorsi distribuite agli adulti.

La festa si e conclusa con il brindisi finale e con gli auguri del vescovo che ha rinnovato a tutti l’appuntamento per il prossimo anno per festeggiare tutti insieme un altro Natale in amicizia e ringraziato i volontari per l’impegno e tempo dedicato ai più bisognosi in questo particolare giorno.

Un ringraziamento anche a chi ha preparato il cibo: dalla mensa Caritas e dall’associazione di volontariato San Martino, alla Allfoods, dal movimento neocatecumenale, al Banco Alimentare, all’Azienda Servizi Municipalizzati che ha fornito i dolci tradizionali natalizi, all’Acciai Speciali Terni che ha donato pacchi natalizi consegnati a tutti i partecipanti, e in particolare al Lions Club San Valentino che ha sostenuto economicamente l’iniziativa.